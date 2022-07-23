新北市鼓藝節巡演今在樹林興仁花園夜市演出。（新北市文化局提供）

新北市鼓藝節巡演今在樹林興仁花園夜市演出。（新北市文化局提供）

2022新北市鼓藝節巡演今（23日）晚在樹林興仁花園夜市演出，新北市長侯友宜到場支持藝文活動，與街頭藝人合奏趣味打擊，同時為旅遊消費宣傳，邀請民眾踴躍到新北市旅遊，支持在地經濟與國民旅遊。

街頭藝人「巴奇先生」首先帶來趣味打擊表演，隨後邀請侯友宜上台，體驗趣味打擊合奏，接續有東山高中、崇右科大同學帶來精彩的鼓藝表演。

侯友宜表示，今年鼓藝節主題「鼓力」，要鼓勵市民勇敢對抗疫情，用行動舞台車巡迴演出方式，深入公園、運動場、夜市等不同場地，就近讓民眾欣賞。今天選在樹林最熱鬧的興仁花園夜市舉辦藝文活動，配合7月15日上路的國旅補助政策，希望吸引大量人潮來到新北市旅遊，來夜市消費。

侯友宜強調，樹林區在市府團對努力下有很多改變，如興建樹林藝文中心和樹林秀泰影城，可滿足民眾藝文需求；樹林生命纪念館、長壽公園停車場新建，以及樹林行政園區及保安攤販集中區翻新，提昇地區整體形象及帶動地區整體發展，首座薄膜天幕民生公園藍球場也正式啟用，未來也陸續規畫增建市民活動中心及寵物公園，提供民眾享受運動與休閒的樂趣。

新北市文化局龔雅雯局長表示，鼓藝節持續推廣鼓藝傳承及創新，鼓勵青年學子投入鼓藝表演，今天「東山太鼓團團隊」由東山高中在校生及畢業校友組成，呈現熱情的太鼓演出；「Purity」為崇右影藝科技大學學生，帶來青春活力的鼓舞表演；「華美藝術舞集」由優秀青年舞者共同成立，演出融入豐富多元的鼓類，展現精彩的傳統民俗舞蹈。

2022新北市鼓藝節同步舉辦實體巡演及線上展演，實體巡演最終場於7月24日在中和四號公園文化廣場舉辦，線上展演活動持續至7月31日，詳情可查詢鼓藝節網站。