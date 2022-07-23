國民黨前台北市議員羅智強23日將南下高雄參加楠梓區議員提名介紹會，並為國民黨高雄市長參選人柯志恩站台，也強調有特別準備「祕密計畫」要替柯志恩助選。（洪浩軒攝）

國民黨前台北市議員羅智強23日將南下高雄參加楠梓區議員提名介紹會，並為國民黨高雄市長參選人柯志恩站台，也強調有特別準備「祕密計畫」要替柯志恩助選，但柯志恩目前仍處於確診後的自主隔離階段，因此，僅以視訊方式與大家共襄盛舉。

高雄市長選戰如火如荼開打，柯志恩雖然處於自主隔離期，無法參加大型活動與民眾相見歡，但他仍獨自勤走基層，拜會各地重要人士，也在羅智強南下高雄出席左楠候選人介紹會時，以視訊方式與選民打招呼，此場介紹會也找來13位里長、上百位民眾到場支持，現場熱鬧滾滾，也紛紛喊出「柯志恩凍蒜！」盼她能贏得市長選戰。

柯志恩致詞時接連向支持者道歉，首先是為自己確診，而無法與民眾見面親自拜票道歉，接下來則是因為「自己來晚了！」向群眾道歉，但她認為，雖然選舉時間緊迫，不過相信只要大家團結在一起，一定能克服所有困境，贏得年底市長選戰。

而羅智強表示，柯志恩是一位非常正派、認真又有專業能力的政治人物，此次她勇敢為高雄而戰，就是要替大家創造高雄更好的未來，所以他這次南下，特別準備一個「祕密計畫」要替柯志恩助選，但25日才會對外公布，請大家拭目以待。