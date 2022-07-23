國人引頸期盼能早日到日本自由觀光旅遊，東京觀光事務所台灣辦事處特地分享到東京觀光走訪景點外的不同趣味體驗，像是在旅途中安排參加在地的DIY行程，透過手感深入領略日本文化，包括甜點控可以親手烘製專屬鯛魚燒、適合文青參加的日本和紙體驗課、江戶切子玻璃杯製作課等，讓旅人跟著職人一起動手做，感受日式手作體驗之趣。

【淺草】「淺草鯛魚燒工坊 求樂」

頂級紅豆餡直火銅鍋熬製 開放自帶醬料裝點專屬鯛魚燒

喜歡吃日式甜點的遊客，對於飽滿甜美豆餡的鯛魚燒，肯定想嘗上一口，位於淺草的「淺草鯛魚燒工房 求樂」，使用北海道十勝產「豐祝紅豆」所製成的鯛魚燒，其內含的頂級紅豆餡，是由職人使用導熱性能一流的直火銅鍋所熬製而成，濃郁的豆香相當迷人。

「淺草鯛魚燒工房 求樂」美味的鯛魚燒，內用或外帶來滿足甜點控的味蕾之外，還能夠使用專業器材來進行鯛魚燒DIY製作，體驗過程包含麵糊的調配、將餡料塞至內餡模具、使用鐵盤烤製鯛魚燒等；而內餡選項也很多元，除了傳統紅豆餡，店家還提供抹茶、起司、蘋果肉桂蜂蜜、鮪魚美乃滋等10多種餡料選擇；值得一提的是，如果覺得普通的鯛魚燒吃起來還不過癮，前來體驗的賓客可以自行攜帶巧克力醬等其他醬料來加以擺飾，製作一個獨一無二、專屬自己的鯛魚燒。

「小津和紙」有手抄和紙體驗，使用流漿抄紙法來製作和紙。（小津和紙提供）

【日本橋】「小津和紙」

傳遞和紙魅力 手抄和紙體驗 感受日本傳統文化之美

和紙為日本引以為傲的文化之一，石州半紙、本美濃紙、細川紙等和紙及手工製紙技術也被聯合國教科文組織（UNESCO）登錄為世界非物質文化遺產，其傳承了1300多年的日本傳統手工技術的製成方式，讓和紙的實用性非常廣泛。日本橋的老店「小津和紙」是間專營販售紙類商品的店家，創業長達300多年，其主力商品為手抄和紙，店內陳列著來自日本各地、品項豐富的和紙商品。同時還兼營手抄和紙體驗工坊，讓來訪遊客領略一下傳統的手抄和紙製作技術。

面對這五花八門的和紙商品，滿懷著好奇心的遊客，可以體驗手抄和紙工坊三種課程選擇，讓你全然進入日本和紙的美妙世界，包括「手抄和紙體驗」，可學習使用流漿抄紙法的和紙製作方法；「落水紙製作體驗」則是藉由噴灑水滴於和紙上來製作出華麗的花紋，以及「和紙設計體驗」，就是在手抄和紙中，擺入彩色和紙、押花、金箔、銀箔等各種素材，設計出獨樹一幟的和紙。

和紙設計體驗讓賓客將押花、金箔等素材，擺入手抄和紙，來完成色彩繽紛的和紙。（小津和紙提供）

【淺草】「江戶切子 淺草尾島（江戶切子 浅草おじま）」

化身日本職人 體驗傳統工藝「江戶切子」 打造專屬玻璃杯

江戶切子是刻有細緻花紋的玻璃藝術品，也是實用的日常生活工藝品，已傳至第三代的「切子工坊 淺草尾島」創業於1916年，目前位在淺草寺旁的傳法院通上，開設販售江戶切子玻璃杯等工藝品的專賣店，也讓賓客可化身日本職人，體驗江戶時代流傳至今的傳統工藝「江戶切子」，打造一個獨一無二的江戶切子玻璃杯。

體驗中講師會先介紹有關江戶切子的歷史，解說用來刻削玻璃的旋轉圓盤、磨刀石等專業器具；接著學員可從數款不同種類的透明玻璃杯做挑選，再使用油性筆於表面繪上草圖，完成後即使用旋轉圓盤沿著草圖進行刻磨，待刻磨完畢之後擦拭玻璃表面，獨一無二的切子玻璃杯大功告成。店家還會提供捆包資材，讓學員安心地將手作玻璃杯帶回家。

位於淺草寺旁傳法院通上的「江戶切子 淺草尾島」，讓賓客製作江戶切子玻璃杯。（江戶切子 淺草尾島提供）

【INFO】

「淺草鯛魚燒工坊 求樂」

．地址：東京都台東区西浅草２-３-２

．電話：03-6338-1809

．營業時間：11：00～18：00

．體驗時間：11：00～、12：00～、13：00～、14：00～、15：00～、16：00～、17：00～

※採事前預約制

．官方網址：https://guraku.jp/ch1/

「小津和紙」

．地址：東京都中央区日本橋本町3-6-2 小津本館ビル

．電話：03-3662-1184

．營業時間：10:00～18:00 （公休：星期日．年底年初）

．體驗時間：各課程的體驗時間不一，請參考官網的體驗課程資訊（日文）

※採事前預約制

．官方網址：https://www.ozuwashi.net/（日文）

「江戶切子 淺草尾島（江戸切子 浅草おじま）」

．地址：東京都台東区浅草4-49-7

．電話：03-4285-9664

．營業時間：09:00～17:00

．體驗時間：09:00～17:00 ※採事前預約制

．官方網址：http://www.edokiriko.jp/edokiriko-taiken.html（日文）