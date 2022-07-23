今（23）日是24節氣中的「大暑」，各地都是熱到爆，最高溫出現在花蓮玉里的40.4度，台北氣象站最高溫來到38.3度，創下今年最高溫紀錄。氣象局表示，明日各地依舊是晴到多雲、高溫炎熱的天氣，要到下周一（7/25）才會稍微緩解。

中央氣象局指出，明日持續受到太平洋高壓影響，各地高溫炎熱，氣溫達33至38度，尤其桃園以北、東半部及屏東地區有38度以上極端高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，白天台北市紫外線易達過量或危險級。中央氣象局預報員曾昭誠表示，今明兩日天氣條件類似，仍有許多地方有38度以上高溫發生機率。

受到太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，明（24）日有部分地區還是有機會出現38度極端高溫。（圖／中央氣象局）

不過這樣炎熱的天氣型態，到了下周一（7/25）就會稍微緩解，曾昭誠說，下周一太平洋高壓會稍微東退，屆時就不會有那麼多38度以上的極端高溫發生，不過高溫仍然在33至35度，局部地區會有36度以上高溫機率，感受上還是相當的熱。倘若午後有明顯雷陣雨發展，降溫才會比較明顯，下周一午後雷陣雨主要會發生在各地山區，下周二、下周三則主要在西半部地區及東半部山區。

除此之外，臉書粉絲專頁《天氣風險 WeatherRisk》也發文指出，雖然周末到周一仍屬於高溫炎熱，但因為太平洋高壓逐漸減弱，下周一到下周四各地高溫將稍微緩和，但山區的午後熱對流會逐日略增，下半天到山區附近要留意天氣變化。