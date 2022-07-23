女星吳婉君是八點檔的熟面孔，近期她投入《一家團圓》拍攝，不論詮釋刁蠻千金或是豪邁大姐頭跟女鬼，都有辦法輕鬆駕馭，在拍戲忙碌之餘，她也時常藉著戶外踏青轉換心情，近(23日)她曬出超養眼泳裝照，在海邊戲水玩樂，順帶露出鉛筆腰和纖細玉蔥腿，泳裝側邊還開了個大洞，不科學曲線超級養眼。

近(23日)吳婉君在社群貼出泳裝照，畫面超級清涼吸睛，只有身材比例絕佳才可以撐住，只見她穿起難度超高的比基尼，整件泳裝只靠著一條細繩撐著，而她置身在一片碧海藍天之中，不管做哪種動作都看起來輕鬆自在。

坐在這片海邊沙灘之中，吳婉君極其享受海邊的自然美景，完美好身材在鏡頭前一覽無遺，吸引網友一頓猛讚：「天使的臉孔魔鬼的身材」、「身材比例超完美水噹噹」、「漂亮姊姊太犯規了」、「婉君女神的身材真的很好很性感啊」、「這身材美爆了好性感」、「好燦爛笑容美哦」、「好美清涼一下真是不錯！！！」

吳婉君也跟大家透露，很羨慕朋友對著她說：「他又要去小琉球」，另外，她也曾經說過：「如果每週都可以去海邊充電，該有多美好」，表現出她內心熱愛海洋的一面，不過她卻因為「選擇障礙」未能如願，因為到海邊想提保冷箱，卻不知該如何挑選顏色跟尺寸，最後只好「看看舊照片，假裝自己也在海邊玩。」