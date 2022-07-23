不老男神林志穎22日發生自撞車禍，駕駛的特斯拉起火燃燒，車頭全毀，而他和6歲兒子Jenson即時被路人救出，目前在林口長庚治療，而他的家人也發聲明，透露他有多處受傷及骨折，但病況穩定，長庚醫院也已替他組建醫療團隊，若判斷有需要「臉部重建」，可能需要花上1年。

據悉，林志穎除了右肩膀等多處骨折，顏面也因撞擊造成臉骨碎裂，額頭部位有破相之虞，恐需花時間重建，據《快點TV》報導，若他有需要「臉部重建」，可能由新任院長陳建宗進行手術。

曾是陳建宗德學生，現在也在林口長庚服務的整形外科醫師謝宇軒表示，陳建宗在「臉部重建」是全亞洲知名的權威，如果有需要「臉骨重建」，次數及復原時間因患者狀況而定，有可能1次就OK，也可能需要分2至3次，整個重建過程可能需要至少1年時間，若再複雜一點，則可能需要1至2年。

林志穎目前狀況穩定，弟弟林志鑫和經紀人22日也出面透露，他傷勢相對穩定，目前留院觀察，接下來2、3天是關鍵，他們也感謝熱心路人幫助，目前由長庚評估是否要手術，因此病情暫時無法詳細說明。