林智堅論文門「誰責任最大？」 吳子嘉爆最新民調：他跑不掉

民進黨桃園市長參選人林智堅被指控碩士論文抄襲爭議，他的台大國發所指導教授陳明通今(23日)發表聲明稿稱，林智堅、余正煌兩位都沒有抄襲的動機，這些相似與他的教學及指導學生論文寫作有關。媒體人吳子嘉23日在公布林智堅論文門最新民調，詢問民眾「國內發生碩博學歷造假或抄襲論文，誰責任最大？」他認為，41.9%的民眾認為林智堅跑不掉，他的指導教授陳明通則要負19.0％的責任。

吳子嘉23日在《董事長開講》公布美麗島電子報最新民調，其中問到「民眾認為政治人物的學歷造假或抄襲論文」，有46.1%的民眾認為就是欺騙；48.4%則認為會做事就好，學歷或論文的真假不重要。吳子嘉表示，民眾關心這個議題或是不關心這個議題的各佔一半；交叉分析後發現，48.4%這個族群很特殊，低學歷、年齡大；46.1%則是高學歷、年輕人，有分裂的情況。

另外，該民調也調查「國內發生碩博學歷造假或抄襲論文，誰責任最大？」民調顯示，研究生自己為41.9%、指導教授19.0%、教育部16.8%、就讀系所學校11.0%。吳子嘉指出，41.9%認為林智堅跑不掉，他的指導教授陳明通則要負19.0％的責任，因此，陳明通今天寫4000多字辯駁文是多餘的。

該民調也問到「林智堅被檢舉抄襲論文兩大學準備調查，蔡總統稱是選舉抹黑」，民調顯示，58.2%的民眾並不認同，僅有26.7％民眾認同。

吳子嘉認為，蔡總統日前曾表市「林智堅辛苦了」，林智堅一個人可能會毀掉蔡英文的信用。如果林智堅是做對的事，陳明通要針對論文門寫4000多字文章嗎？就是怕到了，稱「林智堅論文原創無抄襲」；台大教授都說抄襲了，他就是硬凹，順便幫自己卸責。