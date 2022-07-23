蔡英文總統今晚以錄影方式為「北美洲台灣人教授協會第42屆年會」致詞，感謝僑胞長期為臺灣奔走、發聲，讓世界看到臺灣。總統也期許大家團結一心，將挑戰變成機會，共同為臺美關係打拚，創造臺灣新的未來。

總統致詞指出，她要感謝北美洲台灣人教授協會，大家長期為臺灣奔走、發聲；就像大家透過媒體發表專業意見，讓民眾了解臺灣加入「CPTPP」的重要性。謝謝大家關心臺灣本土的發展，也讓世界看到臺灣。

她說，面對後疫情時代以及國際情勢變化，大家都很關注，臺灣的未來會有什麼樣的挑戰，這也是今年大會討論的主題及重點。

總統說，過去兩年，全世界因為疫情，不管是在經濟活動或生活方式，都受到很大的影響。不過，因為疫情，也產生新的服務、新的行業，這就代表有挑戰，就會有機會。

總統說，特別是這幾年，因為臺灣人民團結打拚，不管是經濟發展，還是民主價值，都受到全世界的重視，臺灣的地位，也越來越重要。

總統說，最近，國際疫情漸漸穩定，有很多外國朋友開始來臺灣訪問，表達支持；也有越來越多的外商來臺灣投資，臺灣的機會是越來越多。

她說，所以面對未來，只要大家團結一心，一定可以把挑戰轉化成機會；只要堅持民主價值，也一定會有更多國家給予支持。

她表示，她要拜託各位先進好朋友，繼續替台灣在國際發聲，一起為臺美關係打拚，創造臺灣新的未來。祝福年會圓滿成功，希望大家，常常回來臺灣走走看看。