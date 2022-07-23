騎士行駛在新北市二重疏洪道時，被1輛YouBike超車過去，讓他傻眼「車速70了」，來才發現原來是被後方機車「踢著走」。

這行為太危險了！有名男子騎車在新北市二重疏洪道時，突然，從左側冒出1輛戴著安全帽騎著YouBike的女子「呼嘯而過」，他表示自己「車速70」還追不到，仔細一看，原來該女子左後方有機車騎士用腳推著YouBike前進，然而，該道路正好是在彎道上，女子出彎時，還差點撞到前方的機車騎士。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段36秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於新北市二重疏洪道上，有名騎士騎在此道路上，在進入橋下的一個小彎道時，突然，騎士左側竄出1輛戴著安全帽騎著YouBike的女子並且速度逐漸增加，仔細一看，原來是該女子被左後方騎士用單腳踢著YouBike往前進的「踢車法」，由於剛好又是連續彎道處，就見騎YouBike女子驚險過彎，出彎時差點撞到前方機車；提供行車紀錄影像的頻道也在標題寫下「騎70被YouBike超車」。

騎士行駛在新北市二重疏洪道時，被1輛YouBike超車過去，讓他傻眼「車速70了」，來才發現原來是被後方機車「踢著走」。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

影片一出，網友紛紛留言表示「想看ubike被旁邊拍超速的樣子，超想看」、「害我期待了一下」、「真是太危險了把騎士居然用單腳推著腳踏車前進」、「踢到70真的是蠻厲害的，騎ubike的也是大膽」、「騎Ubike還有戴安全帽，安全觀念給滿分」、「有夠危險！這如果撞車了，嚴重點可能直接沒命了」。