有農民發現有1名男子在水中載浮載沉，嚇得立刻報警，消防人員將男子打撈上岸後已死亡，隨後在池底1具女性遺體。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市大內區二重溪段一處水池今日下午13時許，有農民發現有1名男子在水中載浮載沉，嚇得立刻報警，男子經打撈上岸後已死亡，隨後消防人員在池底發現該名男子妻子陳屍在1輛車內。警方調查，初步排除外力介入造成死亡，夫婦倆為營造工程承包商，近來有資金周轉不靈的經濟壓力，由於現場並未留下遺書，夫婦倆是自殺或是意外，詳細狀況待進一步相驗釐清。

台南市消防局今日下午13時56分許接獲報案，大內區曲溪里一處水池有人溺水，消防人員先將男子打撈上岸，但人已明顯死亡，經查死者身分為52歲葉姓男子，昨天家屬已通報失蹤。案發現場附近居民指稱，昨日下午有看到一輛白色轎車停靠在岸邊，接近傍晚便聽到水池傳來「撲通」一聲。

大內消防分隊派遣潛水人員下水打撈，接近晚間19時許，果真在池底發現一輛白色轎車，車內還有1具女性遺體，葉男家屬到場確認為昨日失蹤的葉姓夫婦。因天色昏暗，消防人員預計明天再把池底的白色轎車吊上岸。

據悉，死亡的葉姓夫婦，家住台南市山上區，昨日中午葉男載著妻子出門未歸，家屬因連絡不上人，前往新化警分區報案協尋。由於兩人遺體皆無明顯外傷或外力介入跡象，警方今報驗，進一步釐清死因。

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