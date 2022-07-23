2022登峰造極青年排球邀請賽今由華僑高中和福誠高中爭奪首屆男子組冠軍，終場華僑以3比0勝出，福誠屈居亞軍，豐原高商則在季軍戰直落3擊敗頭城家商。

第1局上半華僑靠莊皓崴、李俊佑和張昭舜多點開花，以16比12領先福誠；下半局福誠無法攻破華僑的防線加上華僑砲火猛烈，先由華僑以25比21搶下一局。

第2局上半場華僑幾波攻勢加上毫無漏洞的防守，先以16比11結束上半局；下半局福誠靠盧富秦零星進帳幾分，華僑的林立森、李俊佑和鄭聖叡築起一堵高牆，攔下3顆球，最後由華僑以25比12壓制福誠再下一城。

第3局華僑江秉軒和蘇彥辰的攻擊進帳不少分數，福誠靠謝益昇和張育凱的攻擊加上謝益昇和盧富秦的攔網連續獲得3分，中場以11比16落後華僑；下半場華僑靠林立森的攻擊，以25比16拿下最終的勝利。

此次奪冠，華僑高中教練許美中提到，「今日表現還算中規中矩，在小細節上做的沒有很好，在攻守轉換時戰術上的配球有小錯誤，就是要繼續做默契上的配合。」

季軍豐商教練吳冠杰則表示，「我覺得是球員這6天來打出應該算是最好的球賽，在每一場球賽多多少少都會有一些優缺點，那希望他們在這個賽會裡面，把優點記起來，修正缺點、強化自己。」

女子組前4名則分別是冠軍鶯歌工商、亞軍華僑高中、季軍東山高中、殿軍中山工商。