「3X3.EXE PREMIER CHINESE TAIPEI」聯盟賽23日在台中市南屯運動中心進行2022年賽季首次跨區賽，歷經一整天21場精彩的賽事，兩階段分別由地主隊台中建國塑膠以及高雄台塑公司奪冠，都是兩隊在今年的第二座單站冠軍。

台中市積極打造「酷運動、酷城市」， 3X3.EXE聯盟賽也連續三年將重點賽事安排在台中，今年賽事於6月4日在台中市政府廣場進行開幕戰，之後聯盟賽前進台北香堤廣場、桃園市藝文廣場，本周賽事又回到台中進行，由南、北區13隊齊聚較量。

今天開幕典禮上，台中市運動局長李昱叡現身力挺籃球運動，並代表市長盧秀燕為賽事開球，賽前另有台中椰子樹兒童街舞教室帶來開場表演，台中椰子樹兒童街舞曾榮獲許多街舞比賽冠軍，團員內也有2021台中盃街舞大賽冠軍，而一年一度的台中盃街舞大賽將在今年9月10日、11日於台中市政府府前廣場舉行，市府邀請喜愛跳舞的朋友一同共襄盛舉。

本週3X3.EXE跨區賽共進行兩階段賽事，第一階段由北區前兩回合暫居1、3、5名球隊，對上南區前兩回合暫居2、4、6、7名的球隊。在北區第二回合奪下單站冠軍的台中建國塑膠，本週以地主隊身份出賽，王志傑、紀上紘、林秉峰、朱威丞連退對手闖進冠軍賽，面對北區第一回合冠軍隊台北天淨，繼續靠團隊作戰以21比15勝出，抱走混區賽第一階段冠軍，手感火熱的王志傑獲得MVP。

第二階段則由北區前兩回合暫居2、4、6名球隊，與南區前兩回合暫居1、3、5名的球隊進行對抗。今年南區第一回合奪冠的高雄台塑公司，以去年奪下總冠軍的原班人馬劉丁維、劉衍謙、林金榜及張學坤出賽，在四強賽力退由3X3亞洲盃國手林子洧與年輕好手林哲霆、蔣浩偉、張銘峰組成的陣容，冠軍戰再以21比17擊敗由義守大學球員出擊的台中夢想家青年，帶走第二階段冠軍，劉丁維獲MVP。

Absolute3x3聯盟賽下周日將造訪淡水，在金色水岸進行北區男子組第五回合及女子組第二回合賽事。今年聯盟賽共將進行男子組各八回合、女子組共五回合賽事，總決賽將於9月24日及25日回到台中進行，連續三年在台中火車站前廣場大平台開打，所有場次皆提供網路直播，可在3X3.EXE及Absolute3x3 YOUTUBE頻道、Absolute3x3臉書粉專收看，更多詳細的資訊，請上Absolute3x3臉書粉絲專頁Absolute 3X3 Basketball | Facebook。