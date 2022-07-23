「桃園新選風」連線23日在桃園市政府前大樓牆面懸掛看板，指「抄襲出包竹科扛？論文出包台大扛？市政出包基層扛！」不料看板傍晚就被拆除，桃園新選風已向警方提告竊盜跟毀損。據了解，大樓認為選戰攻擊看板不宜懸掛，才會拆除看板。

市府對面的大樓23日早上懸掛上「抄襲出包竹科扛？論文出包台大扛？市政出包基層扛！」看板，同時署名「桃園新選風」牛煦庭、桃園區市議員參選人羅岳峰、中壢區市議員參選人毛嘉慶、觀音區市議員參選人戴兆華。

桃園新選風指出，看板訴求「論文門」風波被揭露後，「桃園新選風」對於市長參選人林智堅的質疑與批判，並關心基層公務員所面臨到民進黨市政資源濫用的壓力。他們說，該訴求於政治攻防上合理、於商務契約中合法、為民眾發不平之聲更是合情。

不過傍晚看板就被拆除，為此桃園新選風到桃園警分局中路派出所提出毀損跟竊盜告訴，希望找出下架看板的「不明黑手」。

據了解，因看板懸掛後，不少人向大樓管委會提出詢問，管委會也擔心看板被認為是大樓對選戰的「表態」，才會聯絡廣告業者拆除看板。

因有網友質疑市府就是黑手，桃園市新聞處處長詹賀舜處長說，廣告看板懸掛一切依法辦理，市府從不審查廣告內容，市長對於五花八門的廣告，都認為這是民主常態。詹賀舜處長說，我們不干涉內容，畢竟廣告看板代表參選人的訴求與風格，也接受選民的評價。

詹賀舜處長說，製造假話題不足為取，參選議員請正道而行，抹黑比賽、影射比賽，不應是新選風。