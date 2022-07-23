台北市長「三腳督」情勢底定，國民黨派立委蔣萬安收復失土，台北市副市長黃珊珊則有意接棒現任市長柯文哲，民進黨台北市長參選人陳時中23日晚間接受政論節目專訪，他認為蔣萬安年輕有為，只專注在立法院衛生環境委員會裡頭，也沒有親自參與政府計畫，未來若入主市府當市長，就會出現行政經驗不足的情況。

政論節目主持人張雅琴專訪時問道，她認為陳時中投入選戰後看起來滿有信心，認為有辦法贏得這次選舉，雖然每個參選人在選舉期間都會這樣講，但為何陳認為自己比蔣萬安跟黃珊珊更適合來當台北市長？

對此，陳時中指出，要參加台北市長選舉的候選人必然要有一定條件，才能夠有信心勝選，他認為蔣萬安是個有為青年，兼具年輕、瀟灑、英俊及有禮貌，這些都是蔣萬安的長處。

話鋒一轉，陳時中表示，但蔣萬安在立法院內大部分專注在衛環委員會，也沒有親自去參與政府的計畫，至於內政委員會也涉獵的比較少，所以蔣萬安未來要入主市府當市長，就會出現行政經驗不足的情況。