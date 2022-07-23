大陸32歲女星徐冬冬近年在網路劇和電影都有好表現，而她擁有35E傲人上圍更被冠上「第一美胸」，還因演出《賭城風雲III》成為新一代「晶女郎」；徐冬冬從沒有滿足現況，積極磨練演技，近日卻遭酸民轟「賤兮兮」，她大方一句話回擊還說謝謝，高情商處理獲得廣大網友支持。

徐冬冬近期登節目《萌探探探案2》，搭檔男星張一山重現她的代表作《餘罪》名場面，引起討論，但出現酸民把節目畫面截圖，還冷血地說，「這位姐真的不紅又賤兮兮的，無語子！！！！」；而徐冬冬看到該文章，直接霸氣轉發到自己微博，並親回「我不賤我只是不紅，謝謝」。

徐冬冬被酸民轟「賤兮兮」，她高情商回擊被讚爆。(圖/ 摘自徐冬冬微博)

沒想到徐冬冬遇到酸民攻擊如此高情商，大票網友也都跳出來發聲力挺，「這位姐表現很正常啊，怎麼得罪網友了」、「罵人家幹嘛，真的很無語」、「傷人的話真的要三思之後再說，說話未免太過刻薄」、「原PO生活是有多苦，何必這麼惡意滿滿」。

不過，在徐冬冬轉發酸民貼文並回覆後，目前在她微博已找不到該文，網友推敲應該是酸民心虛刪文了。