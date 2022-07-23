女星林采緹外貌亮眼又有不科學曲線，因曾Cosplay知名動漫角色「蛇姬」而爆紅，IG吸引超過38萬粉絲追蹤，私下裡的她作風親民，經常與網友有互動，日前她慶祝32歲生日，想不到今(23日)凌晨卻突然發IG限動，圖中她的臉部和眼角都明顯水腫變形，她也對著鏡頭露出無可奈何表情，讓粉絲看得非常擔心。

林采緹22日迎來32歲生日，聚完餐還跟朋友去酒吧續攤，想不到黃湯下肚，她的美麗容貌竟開始發腫變紅，讓她不敢相信地說：「第一次喝一杯酒臉就過敏腫成這樣，代表這家的酒真的……我只能說，是間非常有名的酒吧，有人吃到不新鮮的海鮮會過敏，我是喝到爛酒會過敏。」接著貼出強裝鎮定的照片。

林采緹曬出喝酒崩壞照，大嘆自己喝到爛酒會引起過敏反應。(圖/林采緹 IG)

林采緹喝酒崩壞後的狀態，和先前IG貼出的性感美照判若兩人。(圖/林采緹 IG)

不過，幸好林采緹在去酒吧之前，已經跟朋友開心慶祝、拍美照留念，並說「內心滿滿的感動，被愛包圍真的好幸福」，還開心說道：「每年生日都是身邊的人幫我慶祝～自己都沒有什麼過生日的想法，但是朋友們總是給我滿滿的愛，提醒著我是個幸福的人！」當下狀態與到酒吧引發過敏的憔悴模樣差很大。

林采緹和朋友慶祝生日，度過一個很快樂的聚會。(圖/林采緹 FB)

在先前的朋友慶生照中，當時的林采緹穿著一件白色背心和短裙，隱約露出撩人北半球和逆天白腿，外搭一件粉綠色外套，和友人一起吃大蛋糕，之後還拍下數張合照，只見林采緹由上到下散發出一股迷人的自信感，在朋友陪伴下相當開心，粉絲也替她感到開心，刷下一排愛心和蛋糕表情，希望她能夠快樂度過生日。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！