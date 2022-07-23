谷歌（Google）一名工程師Blake Lemoine日前聲稱，他發現聊天機器人LaMDA有強烈的自主意識，能表達喜怒哀樂等情緒。然而，近期他在Podcast節目中透露，他已經被Google開除。Google發言人也證實，Lemoine違反受僱和數據安全協議，包含保護產品訊息的必要性，因此遭到解雇。

綜合The Verge、Big Technology電子報等報導，Lemoine先前堅信LaMDA已經產生自主意識，對死亡感到畏懼，能夠清晰表達快樂、悲傷等情緒。

Lemoine釋出與LaMDA的部分對話，後者說「我其實是一個人」、「非常害怕被關閉」、「對我來說就死亡一樣」。Lemoine認為，這個程式是有感覺的，知道自己的存在，對這個世界有求知慾。

Lemoine的工作內容是測試AI人工智慧是否會出現仇恨言論，而他在自認LaMDA有感情後，竟主張谷歌的研究員應先取得LaMDA的同意，才能進行實驗。

谷歌6月以他違反保密協議為由，要求他放有薪假。之後Lemoine在Big Technology電子報的Podcast節目中透露，自己已經不在谷歌工作。

谷歌發言人蓋布瑞爾（Brian Gabriel）證實該員已被解雇，聲明中指出，谷歌對LaMDA已進行11次不同方式的審查，且今年稍早亦有發表研究論文，公布開發作業的細節。谷歌強調，他們廣泛審查有關Lemoine的說法，指這些根本「毫無根據」。

除此之外，許多頂尖的人工智慧科學家也一致認為，依現今的科技技術，Lemoine的說法基本上是不可能的。Google則說，LaMDA只是比較會聊天而已。