根據《美麗島電子報》搶先曝光的7月國政民調，總統蔡英文執政滿意度正向評價為56.2％、負向評價為39.9％；信任度正向評價為55.1％、負向評價為41.0％。媒體人吳子嘉驚訝表示，蔡英文的任期快過半，信任度竟高達55.1％，太奇怪、不可思議。

吳子嘉23日在《董事長開講》網路直播節目中表示，《美麗島電子報》7月國政民調顯示，國內整體經濟的現況正向評價為29.8％、負向評價為68.2％。而總統蔡英文的信任度正向評價為55.1％、負向評價39.9％；而蔡英文的執政滿意度正向評價為56.2、負向評價為41.0％。

吳子嘉分析認為，蔡英文的任期快過半，信任度高達55.1％，太奇怪、不可思議，而她的負面評價都在4成以下，非常難得的數字。至於行政院長蘇貞昌的滿意度正向評價為48.8％，負面評價為44.9％，表示非常分歧，看起來蘇貞昌在幫蔡英文擋子彈。

至於政黨好感度。吳子嘉指出，國民黨好感度為27.5％、負面評價57.5％。民進黨的好感度居然上揚，為46.5％、負面評價為42.8％，非常分歧，但是仍維持在高檔狀況。

吳子嘉認為，蔡英文的民調升高，主要原因是國民黨太差，蘇貞昌也幫她擋了很多子彈。另外，蔡英文在國際的部分做得很成功。