2022台北－上海雙城論壇於19日舉行，也是台北市長柯文哲任內最後一屆雙城論壇，而民進黨參選人陳時中則表示，雙城論壇以市政觀點來看，要有實質意義才會來辦；他覺得，不是說不能辦，但目前不宜辦。對此，前立委郭正亮就在21日時表示，「陳時中他會故意去反對這個，用這樣來鞏固深綠，就是在呼喚綠營，他現在只有深綠」，引發討論。

郭正亮在網路節目《批踢踢開講》中表示，對於陳時中反對辦雙城論壇，他認為「陳時中故意去反對這個，就是用這樣來鞏固深綠，事實上陳時中這個就是在呼喚綠營」，郭正亮更點出，因為陳時中來打柯文哲，用兩岸議題對他有利，因為他要鞏固綠營，他現在只有深綠」，郭正亮坦言，因此陳時中現在要想方法，把因為被防疫議題氣走的淺綠叫回來，「至少兩岸議題比防疫議題好」。

最後郭正亮也說，陳時中很難對台北市政有什麼亮眼的主張，郭正亮提及，「陳時中出來參選的第一句話就是『我要把台北的停滯打破』，那為什麼不講主張？」這讓郭正亮斷言，「陳時中不敢講嘛」，你講台北市停滯，這個就是什麼都不懂的候選人講的話，郭正亮最後也說，「陳時中防疫又不敢談，打兩岸是最順手的」。