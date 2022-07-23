有些男生天生就自帶「容易惹女友生氣」的氣場，經常惹女友不高興了還一頭霧水，不知道該怎麼哄對方，星座運勢網站「摘星工廠」點名牡羊座、摩羯座、金牛座的男生，不僅容易惹女友生氣，還不擅長哄對方開心。

▍牡羊男

牡羊男在愛情中特別任性，總是隨心所欲由著自己的性子來，想說什麼就說什麼，無所顧忌，想做什麼就做什麼，不考慮別人的感受和情緒，這樣的言行，自然會惹女友生氣，最「要命」的是，牡羊男沒耐心又愛面子，即使做錯了也不會道歉，更別提去哄對方了！

▍摩羯男

即使談了戀愛、交了女朋友，摩羯男還是會把很多的時間和精力放在工作上，畢竟摩羯男的事業心比較重，對工作很投入，但問題在於，摩羯男埋首工作，常因此忽略了女友的感受，笨嘴拙舌的他們也不知道該怎麼解釋，更不知道怎麼平息女友的怒火，缺少了關愛和陪伴的女友怎能不生氣呢？

▍金牛男

金牛男悶不吭聲的時候，容易惹女友生氣，他們經常擺出一副不想講的姿態，動不動就嚷嚷著，「我正在忙，不要吵我！」再加上他們超級固執的個性，更會讓女友不滿，可是金牛男偏偏又不是那種會說俏皮話、說軟話來哄女友開心的類型，自然惹得女友抱怨多多、吐槽多多。