民進黨台北市長參選人陳時中23日晚間接受政論節目專訪，他指出，台北市長柯文哲卸任後有意參選總統，接棒的台北市副市長黃珊珊恐活在柯的陰影下，因為選舉總有些事情需要黃配合，如此一來台北市就變成選舉工具，若市政出現雙頭馬車，效率將會有所延宕。

陳時中提及，他不敢說自己比黃珊珊強，但黃珊珊擁有市政、議員經驗，對立法、行政都有所了解，但有2個問題，首先是黃珊珊很難去掉「柯市長的陰影」，再來是柯文哲表態要選總統，是否能放手讓黃珊珊去做市政，假使市府內出現雙頭馬車，就會出現效率延宕。

陳時中說，如果柯文哲要選舉，就需要北市配合，假使黃珊珊選上就必須配合柯文哲，如此一來，台北市等於變成選舉工具，不見得是好的事情，且柯本身的意念非常強烈，當市長的時候就是這種領導風格，但當柯不在其位，又在旁邊有很強烈的意見時，市政恐怕就會有所延宕。

政論節目主持人張雅琴問到，所以黃珊珊如果選上市長，但柯文哲想選總統，他就會利用黃珊珊作為魁儡，去運作北市，好讓自己可以更順利的選2024？

陳時中說，他不敢講是魁儡，但相信會有影響，且會造成某種程度的衝突，因為黃珊珊不見得每一件事情都要聽柯文哲的，因為黃珊珊也是有經驗，有行政能力、有經驗的人。