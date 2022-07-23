日頭赤炎炎，許多人冷氣開不停，不過由於冷氣是季節性家電，若長期沒啟動，機體中累積的髒汙也可能會降低冷氣效能。有網友表示近日想要洗冷氣，沒想到問完價格大吃一驚，洗1台室內機要價3千元，讓他直呼「不如買一台新的」，貼文曝光引起網友熱議。

原PO在《PTT八卦板》發文詢問，表示家中的冷氣吹了2年都沒有清洗過，近日突然想找人來幫忙清洗冷氣，沒想到價格讓他「嚇到吃手手」，詢價後才知道，清洗一台室內機要價3千元，家中4台冷氣洗完一共要1萬2千元。原PO表示，家中最小台2.2kw的冷氣當初購入時不到2萬5千塊，讓他忍不住上網請益「是不是洗冷氣不如直接買新的？」

貼文一出，吸引許多網友留言，有人直言，「術業有專攻，嫌貴自己去洗」、「3千還好啦 還以為1台1萬2」、「你把洗4台的錢和買1台的錢比？」、「多比價，有洗室外機只要2千的」、「每三年洗一次，又不用每年洗」、「我冷氣15年沒洗過給你參考」。

不過，也有內行網友分享清洗冷氣的小撇步，「其實就先洗濾網，真的不行再考慮請人洗」、「室外機其實水沖得到，不用特別清洗，家電行教只要沖散熱鰭片即可」、「室外機平常風吹雨淋反而是天然保養」、「室外機已經不能正常散熱才需要洗」、「YouTube上一堆洗風鼓教學，自己洗就好」、「上網看教學自己DIY，工具500元」。