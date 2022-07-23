逢甲夜市周末人潮眾多時無預警停電，讓遊客跟商家抱怨連連。(圖／PTT)

台中地標逢甲商圈今晚(23日)傳出大規模停電事故，時間長達將近2小時，業者、遊客都上火大罵，更有攤商搖頭表示，這一停電損失金額恐高達6位數。

根據當地網友回報，逢甲商圈晚間8點20分左右突然停電，不少店家備用發電機紛紛啟動，還有部分店家直接點蠟燭維持照明，遊客也抱怨直呼快熱死、吃飯吃到一半突然全黑等，燒烤店更哀號停電快2小時，損失恐突破10萬元。

根據《ET新聞雲》報導，此次停電範圍包括逢甲大學校區、便當街與文華道會館，台電獲知消息後也緊急派員搶修，但目前尚未全數修復。