印尼雅加達舉行的亞洲盃男籃錦標賽23日來到4強準決賽，黎巴嫩靠著目前亞洲盃得分王阿拉基最後11.8秒的致勝拋投，更擋住約旦最後兩波攻勢，黎巴嫩最後以86比85險勝約旦闖進冠軍戰，24日晚上9點將跟澳洲爭奪今年亞洲盃冠軍。

這場比賽一路互有領先，打到最後2分18秒，阿拉基抄截上籃放進兩分，幫助黎巴嫩84比82領先，接著雙方都沒得分進帳，直到比賽還剩23.8秒，塔克強行切入打板命中，更製造對方犯規，他加罰落空，進攻籃板卻被阿巴斯搶到。

阿巴斯最後21.9秒兩罰中1，幫助約旦85比84超前，可是阿拉基展現亞洲盃得分王本色，大膽切入拋進超前兩分球，時間還剩11.8秒，暫停過後，塔克強行切入拋投沒進，霍瓦斯搶到進攻籃板，直接中距離出手又沒進，約旦奇蹟落幕。

阿拉基全場投17中9，含三分球投5中2，攻下全場最高25分，達維奇也有18分、8籃板進帳，伊席戴14分，海達爾10分、8籃板；約旦以霍瓦斯24分最高，先前面對中華隊投進絕殺三分球的伊布拉辛17分、5籃板及4助攻，塔克15分。

澳洲則靠全隊5人得分上雙，以及最後關頭打出10比3收尾攻勢，有驚無險以85比76氣走紐西蘭，梅克攻下全場最高18分，外加9籃板，麥克道威爾懷特也替澳洲貢獻15分、7助攻，普洛克特與麥克卡隆各拿13分，平德11分。