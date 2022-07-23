運勢總是起起伏伏，若進入運勢低谷中，往往會覺得自己不管做什麼事都很不順，令人沮喪，希望能夠尋找一些調整運勢的方法，改變當下的局面，《靈匣網》分享12星座的轉運方法，透過獨處、改變形象、打掃房間或運動等方式，讓運勢有所好轉。

風象星座（雙子座、天秤座、水瓶座）：嘗試獨處

運氣不好的時候，風象星座應該多給自己一些獨處的時間，而不是頻繁地參加社交活動，好好在家呆著，享受一下宅家生活，讓自己的頭腦靜下來，會比較容易釐清解決問題的方法。

▍雙子座

雙子可以減少社交軟體的使用，不要總是用社交軟體跟別人聊天，嘗試短暫的遮蔽外面的聲音，別讓自己的頭腦太雜太亂。接收的資訊過多、想的過多，做事也會更急躁，出錯率大增，運勢會越來越差。

▍天秤座

天秤可以給自己一些冥想的時間，睡覺前放下手機，如果暫時睡不著，躺著想一想白天經歷的事，進行整理和復盤，結合自己最近的狀況找一找，令自己最困擾的問題是什麼，釐清了思路，隔天的計劃也會做得比較周全，有條理的生活後，運勢就會有所改善。

▍水瓶座

水瓶可以將獨處融入到日常習慣中，一個人吃飯、散步，安靜的享受慢生活，不要刻意逼自己在獨處的時候思考解決當下問題的對策，專注於眼前的事，比較容易在不經意間找到「出路」，運勢就會有所好轉。

土象星座（金牛座、處女座、摩羯座）：關注形象

土象星座感覺到自己運勢不好，需要關注自身的形象，不要讓自己陷入一種頹廢的狀態中，形象太邋遢，整個人的精氣神也會很糟糕，運勢將越來越不好，適當的改變形象、關注形象，能夠提升運勢。

▍金牛座

金牛可以嘗試花點錢買品質比較好的衣服，讓自己穿的好一點，發自內心的關愛自己，注重個人形象，會比較容易吸引貴人，也可有效的改變運勢。

▍處女座

處女可以調整自己的飲食習慣，關注皮膚和髮質狀況，改善外在的精氣神，做事就會更加有動力，心態也會變得更積極，運勢自然會在不經意間有所轉變。

▍摩羯座

摩羯可以在外在形象上做一些小小的改變，比如增加一些飾品，或是穿戴一些顏色比較鮮亮的服飾，放棄黑白灰的單調搭配，讓自己的整體形象更加年輕化，不僅心態會變得積極起來，做事效率也會在無形中得以提升，運勢自然也會有所改變。

水象星座（巨蟹座、天蝎座、雙魚座）：清理衛生

水象星座在運氣不好的時候需要清理居家環境，來一次徹底的大掃除，或是改變居家環境的格局，在日常生活中加一些新鮮感，購買新的居家飾品，都能夠在一定程度上改變運勢。

▍巨蟹座

巨蟹可以為家裡增添一些新的桌布，或是靠墊之類的小東西，或購買高顏值的餐具，讓自己的居家生活變得有趣一些，居家環境方面做出一些小小的調整，細節方面的新鮮感能夠增強巨蟹對生活的信心，無形中可以改變運勢。

▍天蝎座

天蠍可以為家裡做一次徹底的清潔，尤其要注意細節，把家裡的每一個角落都打掃乾凈，保持寬敞明亮的氛圍，每天生活在舒適的環境中，心情會好起來，運勢也會發生轉變。

▍雙魚座

雙魚可以整理一下舊物，把不需要或長期不用的閑置物品處理掉，舊的家電可以放到二手網站上拍賣掉，清理了舊物，乏亂的心情也比較容易平復下來，感受極簡化的生活，更容易發現生活中的美好，運勢就會有所轉變。

火象星座（白羊座、獅子座、射手座）：增加運動

火象星座在運勢不好的時候，應該嘗試健身，不要讓娛樂活動或是多餘的社交活動占據自己的時間，增加運動項目，讓身體充滿活力，運勢就會發生轉變。

▍白羊座

白羊可以嘗試比較劇烈的運動，讓自己出一身汗，加上作息規律，好好的睡一覺，第二天起來頭腦清醒，在面對煩心瑣事的時候，考慮問題也會格外認真和專注，能夠在無形中轉變運勢。

▍獅子座

獅子可以嘗試一些柔和的運動，例如瑜伽和簡單的健身操，在運動的時候，盡可能專注一些，不要思考運動以外的事情。運動能夠幫助獅子恢復自信，對於獅子而言，擁有了自信，就能獲得好運。

▍射手座

射手盡量嘗試戶外運動，不要總是悶在家裡，出去走一走，感受一下明媚的陽光，心情也會開闊許多，運動後再獎勵自己一份美食，感受簡單的快樂，保持良好心情，運勢就會有所好轉。