民進黨桃園市長參選人林智堅台大國發所碩士論文遭指控抄襲學長余正煌論文，林智堅指導教授、國安局長陳明通23日發聲明澄清，林智堅與余正煌均沒有抄襲對方的動機，這些相似與他的教學及指導學生論文寫作有關。資深媒體人黃揚明透露，余正煌還在台灣，他很怕被找到，因此基本上不跟外界連絡，只接觸跟公務相關的事，他現在很無奈。

黃揚明23日在《全民平評理》節目中表示，新竹市調站同仁稱，余正煌還在台灣，基本上不跟外界連絡，只接觸跟公務相關的事，比如他可能會接長官的電話，其他人及陌生電話一律不接，因為他很怕被找到。

黃揚明接著表示，新竹市調站同仁說，余正煌現在很無奈。他一開始被陳明通講成是一個加害者、抄襲別人，為什麼余正煌會感到無奈呢？他如果是加害者被揭發，應該是恐懼才對。黃揚明呼籲，余正煌出來捍衛自己的清白，因為接下來可能白白背鍋，也沒有人救他。

主持人問到，余正煌會不會出來鞠90度躬說，他抄襲了林智堅？黃揚明回應表示，余正煌接下來可能連公職都沒有，他畢竟是經過考試及格的一個調查官。如果發生這樣的一個醜聞，恐會違反公務員服務法，會有法律問題。所以他可能要謹慎思考，接下來要怎麼應對論文門這件事情。