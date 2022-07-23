中國企業評價協會23日公布「2021中國新經濟企業500強」名單顯示，大陸互聯網巨頭企業騰訊、阿里巴巴、字節跳動位列前三。

新浪引述榜單顯示，「2021年新經濟500強」較去年變化率達到34.2％，超過三分之一的企業未能蟬聯第二屆榜單。

從行業分類上看，先進製造業企業314家，比去年增加58家，占比增加一成。從企業性質來看，民營企業仍占絕對優勢，數量為422家，國有企業數量為78家，比去年增加4家。

整體來看，2021年新經濟500強企業在激烈的市場競爭下，上市企業市/估值平均大幅上漲七成，上市週期越來越短，輿論關注度愈來愈高，但社會評價趨於理性。

其中，先進製造業企業增加一成，成為絕對的主力。主戰場仍是東部地區，中西部地區分佈結構進一步優化。主流企業仍為民營企業，但新湧現出一批數位化創新轉型的國有企業，顯示中國新經濟進入深度融合發展的快車道。