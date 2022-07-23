新北市府2019年9月起，著手整頓佔地170公頃的「五股垃圾山」，歷時兩年順利翻轉，現在五股垃圾山已成功翻轉為五股夏綠地。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉今（23）日就大讚侯友宜「我佩服他」，甚至更直言侯友宜把一個不可能的任務達成了，引發討論。

侯友宜之前表示，昔日的五股垃圾山廢棄物違規棄置、違章工廠林立，成為當地治安、環安及公安死角，如今在市府團隊2年的努力下，五股垃圾山已成功翻轉為五股夏綠地，可以在這裡辦理各類活動，成為孩子盡情歡樂、長者休憩的地方。他強調，如果4年前有人告訴自己這個地方可以讓孩子們來玩，沒有人會真的相信，4年來在大家一起共同努力下，才將不可能化為可能，如今才有這個地方可以辦同樂會、音樂會、看電影，看到孩子們一個個非常的興奮跟活躍，更是非常的感動，大家一起加油。

而吳子嘉在網路節目《董事長開講》中大讚表示，「侯友宜其實幹了一個大事情，台灣人一直在講恩恩案、一直在講疫情，侯友宜一直被困在這裡面，但他把一個不可能的任務達成了，就是『垃圾山遷移』」，吳子嘉更手比出大拇指強調，這個問題從台北縣到新北市的歷任首長，包括蘇貞昌在內，都解決不了的問題，侯友宜解決了。吳子嘉也對新北市市民喊話「希望大家捫心自問，這件事是不是不可能的任務」，吳子嘉更坦言，「垃圾山的事情我佩服侯友宜」。