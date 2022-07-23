國民黨年底縣市長提名布局近尾聲，目前評估，在全國22個縣市長選舉選情中，有13縣市居領先，4縣市五五波，1縣市待整合，4個縣市選情仍待突破。黨務人士表示，距黨主席朱立倫曾允諾年底拿下16縣市、6都過半，仍有努力空間。

經國民黨盤點，認為目前選情領先的13縣市，包含六都中執政的新北市與台中市，以及也同屬執政的嘉義市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣與連江縣，再加上目前非執政的新竹市。

而基隆市、澎湖縣，以及被國民黨視為年底選戰決戰關鍵的桃園市，競選陣型仍待開展的台北市，黨內評估目前選情都僅五五波，須步步為營，特別是原選情領先的台北市已出現危機，更須謹慎小心。

至於高雄市、台南市、屏東縣與目前仍苦無選將的嘉義縣，都被國民黨歸為艱困選區，選情能否有所突破，要看國民黨高雄市長參選人柯志恩能否展現爆發力。黨務人士說，畢竟高雄市選票結構不是不能翻盤，前市長韓國瑜就做過一次。

較特殊的是，苗栗縣長選舉雖被視為藍營優勢選區，但黨務人士說，目前議長鍾東錦仍堅持參選到底，黨提名的苗栗縣長參選人謝福弘仍未完成整合，雖兩人都系出藍軍，但若最後當選的是鍾，對國民黨而言也是敗選。

黨務人士表示，國民黨年底縣市長選戰大戰略就是「決戰北北桃、固守中台灣與花東離島、南台灣強攻」，其中北北基桃連線，由雙北帶基隆與桃園，再以前新竹市長林智堅論文爭議，連動拉抬新竹市長選情，預估能當選最大值就是18席。

對於國民黨台北市長參選人蔣萬安支持度趨勢反轉，黨務人士直言，黨中央已展開了解，必要時會給予相當協助。