31歲女星林珈安（舊藝名萊拉）昔日是女團「Roomie」成員之一，亮眼外型也出演過李玟和庾澄慶等藝人的MV，到大陸參加選秀節目《創造101》打開知名度，但2018年驚喜宣布和圈外男友結婚，今年3月更懷了第二胎，十足是個幸福人妻；林珈安最近曬出一段挺著孕肚做運動影片，大膽倒立嚇壞眾人。

林珈安結婚隔年就生下一個寶貝兒子，今年3月驚喜在IG曬出孕肚，宣布懷上第二胎；2個月前林珈安才挺5月肚熱舞，狀態好到沒有大腹便便的模樣，還被封「最強孕婦」，沒想到日前林珈安挺著7月孕肚做運動，有掀起熱議。

影片中林珈安穿著運動內衣和黑色運動褲，原本看著牆壁，突然抬起一隻腿放到牆上並轉身，把雙手撐地剎那間抬起另一隻腿，直接挺著7月孕肚做出倒立動作，看起來居然一點都不費力；她透露做有氧和伸展的目的，「不想讓肌肉記憶消失」，動一動保持健康的身體，最後也說到現在會以安全為主。

廣大粉絲被林珈安此舉嚇壞，紛紛留言狂勸，「媽媽要小心啊」、「捏把冷汗」、「真的是沒有在放過自己的孕婦耶」、「太誇張了吧」、「好厲害的孕婦」、「OMG注意身體欸」、「老公會傻眼吧」、「這不是普通人」。