陷入債務風波的中國恒大由於旗下恒大物業約人民幣（下同）134億元存款質押被銀行強制執行，要求執行長夏海鈞、財務長潘大榮及子公司恒大集團的執行長柯鵬辭職。

澎湃新聞引述恒大新任行政總裁、執行董事肖恩表示，旗下各個業務正在努力改善經營狀況。境內外債務重組方面，恒大與境內外債權人及其顧問保持高效、積極的溝通，遵循國內外市場規則，穩妥推進債務風險的化解。

近期，恒大與多家重要境外債權人進行了有效交流，在諸多方面特別是債務重組原則、方案框架等達成基本共識。

在地產開發方面，截至目前，大陸保交樓復工率達到96％，施工人數達成率86％，自去年7月份以來，累計完成保交樓任務27.9萬棟。

恒大表示，儘管由於各種原因，有極個別項目的復工復產遇到一定困難，但恒大已基本確定這些項目的復工復產方案，正積極與各有關方面特別是業主們進行有效的溝通。