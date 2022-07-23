八三夭正全力備戰演唱會，左起小橘、霸天、阿電、阿璞、劉逼。（粘耿豪攝）

八三夭暌違近3年，即將第3度唱進台北小巨蛋。（粘耿豪攝）

八三夭暌違近3年，即將第3度唱進台北小巨蛋。（粘耿豪攝）

「搖滾天團」八三夭即將於8月20、21日舉辦「顛倒世界」巡迴演唱會，暌違3年再度攻蛋，不僅斥資打造顛倒舞台、企劃全新內容，主唱阿璞更喊話：「新歌會全唱，要唱爆小巨蛋！」他們因為〈想見你想見你想見你〉太受歡迎，日前剛完成50天巡演21場的紀錄，讓他們很有成就感，團員們也各個保持在最佳狀態。

八三夭在籌備小巨蛋全新巡演之餘，一直沒有停下腳步，他們3月赴廈門隔離21天後，從廣州起跑，展開了春季巡演。由於當時疫情嚴峻，八三夭出發前主辦單位無法保證可以唱幾場，沒想到他們所去的城市都一直加場，阿璞謙稱「我們運氣滿好，去了就開放可以演出，滿幸運的！」霸天接話說，從來沒去過新加坡，這次能在新加坡開唱是一個里程埤。

阿璞表示，因為疫情有3年沒去大陸了，「這次巡迴每場都賣光，看到這麼多喜歡我們的朋友，是最有成就感的事。」但他在福州得了重感冒，忍痛取消演唱會，現場很多歌迷都哭了，是最大遺憾。劉逼心疼說，「其實他（阿璞）很保護自己，所到之處都穿外套，他不喝酒、不吃重口味食物，舟車勞頓又沒有什麼休息，我看他這樣也有點傷心。」

談到隔離生活的甘苦，小橘笑說很久沒坐飛機，剛啟程時覺得很新鮮，但越來越不妙；劉逼接著說，為了防疫，隔離酒店不能開冷氣，「阿璞跟小橘的房間面向西曬，就像烤爐一樣很熱」。八三夭在隔離期間每天運動，一度練出超大肌，阿璞形容：「我們一直都有健身，練得滿壯的！尤其隔離的時候每天游泳、健身、吃東西，每個人都練的超大隻。可惜巡演太操，又瘦回原來體型。」

劉逼則坦言巡演這麼久當然會想家，他每天睡前都跟2歲兒子視訊；霸天接話爆料劉逼喜歡小酌，酒後會跟兒子說「爸爸走路歪的，以後不要學喔。」阿電在隔離酒店每天打給劉逼玩遊戲，可見團員之間好交情。

八三夭自己當老闆3年了，沒想到剛組公司就遇上疫情爆發，損失慘重，阿璞坦言，「這兩年尾牙全部砍掉，損失實在無法估算，還有很多大筆支出，曾在3個月賠好幾百萬」。被問到當老闆的心得？他笑說：「如果小孩子要學音樂就打斷他的腿，做音樂是不好的選擇了，還玩樂團！」

話雖如此，八三夭仍不計成本打造新專輯《顛倒世界》、即將3度攻蛋並舉辦八三夭月活動，阿璞堅定的說，「世界再怎麼不好，我們還是要完成我們的規劃。」目前正全力為演唱會備戰，未來也希望把新的巡演帶到更多城市。全球人壽八三夭「顛倒世界」巡迴演唱會台北首站購票可洽全家FamiPort或KKTIX。