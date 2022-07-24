台中市企業經理協進會（簡稱企經會）2022會員大會暨第28屆中部地區傑出經理獎，23日在台中裕元花園酒店舉行，由台中市副市長令狐榮達，親臨頒發伯樂獎，及第28屆中部地區傑出經理獎。

會中，台中市企經會還邀請中華民國企經會副理事長吳哲生，到場致詞，並以「企業走入創新元宇宙之過去與未來」為題，發表專題演講。

過去，台中市企經會傑出經理頒獎前一晚，依慣例舉辦晚宴暖場，今年首度改變，23日下午舉行傑出經理頒獎典禮，當天晚上舉辦「傑出經理人之夜」。台中市企經會理事長林真楨表示，23日晚宴辦得非常成功，場地只能容納30桌，結果我們把場地擺得滿滿的。

擔任第28屆中部地區傑出經理選拔決審主委的勤益科技大學校長陳文淵表示，這次參與傑出經理人選拔，共有15位，選出11位，傑出經理人除有傑出表現外，還必須要有操守，更重要是守法。

陳文淵認為，人才是企業經營最重要的因素，沒有人才，企業要怎樣經營？可是，企業要經營好的話，最重要的是舵手，經理人就是公司的舵手，如果經理人傑出，公司就傑出。

令狐榮達在頒獎致詞時強調，每一位得獎人，在其領域都是相當傑出，對公司、企業都有具體貢獻，深受公司負責人及同仁的愛戴，而傑出經理人要承上啟下，也非常不容易，榮耀要歸於老闆，成功一定要感謝同仁。

令狐榮達說，公司總經理、副總及經理等層級，就像部隊裡帶兵打仗的將軍，要怎樣得到統帥的信賴，又要得到部屬的愛戴，他們身兼數職，要創新、研發，又要想很多問題，真的很不容易。

台中市企經會23日頒發今年11位傑出經理獎，包括弘裕企業總經理郭正沛，榮獲總經理獎；久大行銷公司總經理柯美如，獲得「中小企業總經理獎」；麗明營造副總許瑞生，榮獲生產經理獎；弘裕企業執行副總洪錦昌、明昌國際副總張華真，及永信藥品協理李其澧等3人，均獲得行銷經理獎。

台灣櫻花副總李惠恂，及全國廣播整合行銷部總監童玉蘭等2人，均榮獲企劃類經理獎；幸康電子協理黃偉彬，及喬光科技總經理石鈶山，均贏得研發類經理獎。

會中，也頒發伯樂獎，包括弘裕企業董事長葉明洲、麗明營造董事長吳春山，及台灣櫻花總經理林有土等10位。

親自出席的台中市企經會歷屆理事長，包括麗明營造董事長吳春山、車王電子董事長蔡裕慶、大東樹脂副總李俊民，及聚隆纖維董事長周文東等人。