根據《財訊》報導，清華大學新任校長高為元，是非典型的國立大學校長。上任不過兩月餘，社群已經有自稱「元寶」的粉絲；走在校園，遊客上前求合照，高為元也欣然應允。本刊攝影記者拍照時，他還囑咐補光別太過，身旁同事玩笑說，他怕拍起來像韓劇偶像明星。

幽默的型男 滿身正能量也有國際觀

這是高為元給人的第一印象，謙和有型還帶點幽默。在今年4月30日的清大校長交接典禮上，與會貴賓最常以正能量與國際觀來形容他；而這些人格特質也在此次《財訊》的採訪中，展露無遺。

11歲跟著外派父親到美國，此後40多年高為元都在國外生活，雖然常帶家人回台探親，但仍被歸為「空降」校長，缺乏人脈成了挑戰之一。高為元不以為忤，他樂觀地說：「這也反映了清華想做一些以前想過卻沒有做過的事，有新的思維。」

《財訊》分析，這樣的新思維，有一部分跟今年清大招收第一屆學士後醫學系，以及正準備招標的桃園教學醫院有關；值此生醫產業與科技結合之際，需要借重高為元的國際生醫背景，尤其是銜接基礎醫學研究與臨床應用的「轉譯醫學」專業，替清大培養出跨領域人才。

對於生物醫學，高為元很有想法。主攻生醫工程和生物材料的他，曾在美國威斯康辛大學麥迪遜分校任教18年，2003年創辦促進傷口癒合的生技公司，嘗過創業的酸甜苦辣。

「我常常被說不！」投資者會說不，因為看了20、30個技術，這只是其一；臨床醫師也說不，因為他不能馬上了解新技術；甚至，「我自己也跟自己說不；高為元，你確定要這麼做？」

強調價值鏈 生醫市場是日不落產業

但是這段創業過程，讓他領悟到從學界到產業界的轉譯過程中，技術只是整體價值鏈的一塊，好的人才必須知道怎麼去整合，包括從應用面到法規，或是與資本市場與創新文化等等的溝通。更重要的是，要先知道臨床應用的「痛點」在哪裡，然後再跟技術溝通。「轉譯醫學幾乎是一種思維、一種心態，就是要更多元與更包容。」

根據《財訊》報導，最近幾年，高為元的生涯轉到亞洲。2015年被延攬到香港大學擔任副校長，參與過港大在深圳2000床教學醫院的設立；2019年又被借調到香港科技園，擔任轉化研發所所長，同時協助港交所評估無盈利生技公司的上市申請，見證了香港股市從金融地產跨到生技領域的過程。