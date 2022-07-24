舞台上，一青妙扮演自己─基隆顏家長子顏惠民的女兒，為紀錄片導演敘述台灣父親與日本母親的故事。舞台場景換到昭和年代的東京銀座咖啡廳，父母浪漫地相遇；再回到1970年代的台灣，希望獲得公婆認同，努力學做台灣菜的母親身影；一青妙流下了劇中演員，也是真實自己的淚水。

基隆顏家 第4代扮演自己

《財訊》報導指出，這不是一青妙第一次演自己，電影導演李崗首次監製的舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》2019年上演，一青妙就是演自己。本劇廣受好評，原訂2020、2021年再度上演，卻因疫情，門票兩度發售後喊停，今年終於得以登台，7月22日起在台北、台中、台南巡演。

再度在舞台上演自己，一青妙的感想是：「以為可以客觀地演，但愈演愈覺得很多回憶都被沖上來。」就像是在挑戰她自己的耐性，每一次排練都在和自己對抗。不過，她也認為演這齣戲是幸福的，因為很多場景只在她腦海裡想像過，實際上並沒有發生，「例如我們一家4口坐在餐桌上一起吃飯的幸福畫面，覺得真的有那一天存在的話，是非常好的。」

一青妙的身世，本身就像一部戲。

根據《財訊》報導，因開採黃金、煤礦致富的基隆顏家，第3代長子顏惠民，從小被送到日本念書，也長期在日本生活，中年時娶了日本平民女性一青和枝，返回台灣接掌家業，育有兩個女兒顏妙、顏窈。顏妙11歲時舉家從台灣遷往日本，14歲時父親過世，她和妹妹改從母姓，成為一青妙、一青窈；7年後母親也撒手人寰，一青妙和一青窈相依為命，一直以日本人身分過著日本生活。一青妙後來成為牙醫師，也是活躍的舞台劇演員，妹妹一青窈則成為知名歌手。

對台灣血統與台灣回憶早已淡化的一青妙，2005年臨時決定到台灣旅行，回到這個既陌生又熟悉的地方。「當時中文勉強聽得懂，但幾乎不會講了。」一青妙回憶。緣分就是這麼奇妙，緊接著2006年因為顏家的臺陽公司股東改選問題，顏惠民的弟弟，也就是一青妙的叔叔和她聯絡，從此和叔叔姑姑們再度往來；繼承父親股份的一青妙，以「顏妙」的身分當選臺陽公司董事，開始密集往返台日兩地。