33歲辣媽嘉德娜（Michelle Schroeder-Gardner）平均每年能賺進76萬美元（約新台幣2200萬）收入，平均每月能有183萬（新台幣）進帳，財富自由的她帶著先生、小孩雲遊四海，而她為何能從小職員翻身成創業家，關鍵竟然是她大學時期用來記帳的部落格網站。

CNBC報導，嘉德娜11年前是一名金融分析師，努力償還學貸和各種債務，起初經營「making sense of cents」理財部落格只是嘉德娜的興趣，用來分享理財知識與經驗，後來因此吸引許多合作邀約，嘉德娜也開始研究，如何透過經營部落格賺錢。

短短兩年，嘉德娜透過部落格賺進的收入從5千美元增加至1萬美元，花7個月還清4萬美元的學貸後，嘉德娜開始全職部落客的生活，一步一步達到每年進帳76萬美元的驚人里程碑。

嘉德娜認為，理財最重要的不是節流，而是努力開源，經營部落格時，她透過聯盟行銷、課程銷售及廣告業配等三方面合作，其中聯盟行銷佔總收入的5成，另外2成是課程銷售，剩下就是廣告業配。

除此之外，嘉德娜與先生平時也有投資股票的習慣，並藉此累積退休基金，現在她一周只花10個小時處理公事，並享受遊牧民族般的生活，在帆船上生活與旅行，「我們已經實現經濟獨立，已經存夠了錢，可以隨時退休。」