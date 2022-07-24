國民黨台北市長參選人蔣萬安選戰布局，近期挨批龜速、躺平，他則是回應，沒有任何的躺平，而是奮戰拚博到最後的戰士，團隊非常積極。國民黨台北市議員鍾沛君22日在臉書曬出一張看板照，並說「不顯擺，不張狂，革新台北，並肩作戰」。

鍾沛君談到，近期許多報導說著蔣萬安如何「躺平」，打法又是怎樣「佛系」，就連台北市副市長黃珊珊掛出看板，都像是什麼不得了的平地驚雷。對此她曬出在選區一隅的看板照片，並說「扶疏的綠樹，美麗的國旗，還有萬安與我，不顯擺，不張狂，革新台北，並肩作戰。」

畫面曝光後，引發網友熱議，有超過250則留言，蔣萬安也現身留言「和沛君一起並肩作戰！革新台北」。其他網友則是留言表示，「這張很好！革新」、「帥哥美女兩位辛苦了加油」、「做人低調做事高調，高票當選為民服務」、「希望國民黨能大團結，才能贏這場選戰，加油」、「加油...不得不說民進黨真的很會選舉也很會騙」。