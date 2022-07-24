民進黨桃園市長候選人林智堅陷入論文抄襲爭議。國民黨前立委林郁方表示，這次論文門若沒得到公平合理的處置，將帶著全家人上街頭；前民進黨立委沈富雄則表示，綠營沒有一個人講林「沒有抄襲」，可見大家默認就是有抄襲，故他就不用費力氣去帶隊遊行了。此話引發熱議，不少網友認為沈一針見血，也有人對執政黨放任爭議延燒的態度非常不解。

林郁方22日在政論節目《少康戰情室》表示，林智堅的台大國發所論文跟調查局余同學的論文，重疊度超過90%，就連錯字都一模一樣。林郁方痛批，如此還能被原諒、過關，民進黨今後就更目中無人了；林郁方揚言，只要林智堅論文門沒得到公平合理的處置，一旦沈富雄帶隊上街頭，他絕對出錢、出力，帶著全家老老少少，全部上街頭。

沈富雄則指出，至今沒有任何民進黨人說林智堅「沒有抄襲」，他們只有說，如果有抄襲的話，不曉得誰抄誰；他們還稱，這是倫理的問題，跟政績的好壞和選舉沒有關係。沈則直言，可見民進黨的大家都已經默認有抄襲，他們只是硬要拖、硬要拗，看能不能拗過去，因此他就不用費力氣帶隊遊行了。

沈富雄的說法掀起熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「沈富雄真是太神啦！一句話就戳破綠營痛處」、「老沈總是一句話突破盲點」、「一個執政黨竟能放任自家候選人爭議不斷延燒，真是讓人大開眼界」、「政治是高級的騙術但台灣政客真的很低級」、「世風沉淪，不知恥者，近乎神勇！」「民進黨本來就已經目中無人，認為怎麼弄都可以了」。