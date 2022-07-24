美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）三番兩次提及美國對台灣晶片的依賴，最近一次在21日的阿斯本安全論壇（AspenSecurity）上，指美國有90%的晶片都是向台灣購買，非常不安全。然消息傳回台灣，一再的放話惹惱PTT網友，怒嗆美國自己不喜歡做又不希望別人做，根本是「巨嬰國」。

台灣半導體產業蓬勃，晶圓代工龍頭台積電市占大幅領先同業，但近年出現不少有關地緣政治的質疑聲浪，呼籲產能集中一地的危險性，其中雷蒙多即做過許多次警告，強調美國不應過度依賴台灣晶片，其風險已達國安層級。

為了美國逾500億資金規模的晶片法案，雷蒙多多次以台灣來刺激國會通過法案，她曾說，美國有90%的晶片進口自台灣，其中包含軍事設備，這十分的不安全，更示警一旦台灣斷供，美國經濟會馬上陷入衰退。

雷蒙多21日在阿斯本安全論壇的視訊談話中再度點名台灣，除了與先前同樣強調對台的依賴程度外，這次還以「史普尼克危機」來形容美國當前的處境。前財政部長桑默斯（Larry Summers）更以德國作比喻，指人們無法理解德國為何如此依賴俄羅斯天然氣，同理，也會不解美國對台灣半導體的依賴。

文章經轉至PTT股板，台灣網友群起激昂砲轟美國，「有種你美國佬自己天天輪班，笑你沒種」、「巨嬰國」、「以前日本半導體也是被美國搞死的」、「爛草莓自己國人又不輪班，在那邊叫什麼」、「一直放話沒用，不然你先來輪班看看」、「不然你要依賴誰，自己不喜歡做又不希望別人做」、「那你們就自己派輪班星人輪班啊」。