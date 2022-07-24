年底九合一大選，各政黨摩拳擦掌，尤其是首都選戰，民進黨陳時中、國民黨蔣萬安和民眾黨支持的台北市副市長黃珊珊，「三腳督」更是萬眾矚目。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，若是最後陳時中當選台北市長，恐怕會「把衛福部那套搬到台北市來」。

資深媒體人黃暐瀚23日於網路節目《董事長開講》討論台北市長選舉時指出，自己認為蔣萬安想學馬英九走溫和路線，「但因為現在台北市已經沒有那麼大的藍營基本盤了，加上民進黨支援多，導致目前蔣萬安不一定贏，而陳時中只要穩定住35％就可以」，不過他也提及，其實現在台北市的三腳督選情誰說都不準，蔣萬安目前民調還是最高的，不認為現在就可斷定誰會贏。

而吳子嘉也認同黃暐瀚對選情的分析，並進一步預測「若陳時中當上台北市長會是什麼樣子」。吳子嘉覺得，陳時中當上台北市長也不會怎麼樣，因為以前還有更爛的咖當上台北市長，他更直言，陳若當上台北市長，恐怕會把在衛福部喝酒、唱歌那套搬到台北市來，再加上已69歲了，搞不好會發生跟拜登一樣的情況，就是和「空氣握手」，這民進黨也特別要注意。

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