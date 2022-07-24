《空軍雜誌》（Air Force Magazine）22日報導，美國先前表示，已開始考慮是否向烏克蘭軍方提供A-10「疣豬」（Warthog）攻擊機等；但烏方官員卻直言「A-10不符需求」，要求華盛頓提供F-16等快速多功能戰機。

根據報導，在20日的烏克蘭防務連繫小組（Ukraine Defense Contact Group）視訊會議上，該國國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）再度呼籲外界提供西方規格的戰機，以更有效地在戰場上對抗俄軍。

會後美國空軍高層鬆口，稱已開始討論如何向烏克蘭提供西方戰機，如A-10攻擊機等。但列茲尼科夫的顧問薩克（Yuriy Sak）告訴《空軍雜誌》，烏克蘭軍方需要快速且多功能的戰機，而非移動速度緩慢、用途局限於對地攻擊還即將退役的老舊平台，直言「A-10不符需求」。

薩克表示，雖然與烏克蘭目前使用的Su-25攻擊機相比，A-10確實在射程、火力和精確導引武器使用能力上佔有優勢，但於面對俄軍現代化戰機和防空系統時非常脆弱。

薩克強調，烏克蘭空軍目前的任務，包括保護本國領空不受敵機、無人機和飛彈攻擊，以及為地面部隊提供空中支援，打擊裝甲車輛、火砲、戰車或人員目標；而綜合以上需求，最佳的選項便是F-16戰機，「這是我方飛行員夢寐以求的戰機」。

薩克還呼籲，即使美國還無法立即決定是否提供戰機，也應提前開始訓練烏克蘭飛行員，確保在最終做出政治決定時，相關戰力得以迅速銜接並投入前線，「不會浪費時間」。