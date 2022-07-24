每當有充滿汗水的球賽開打時，場邊賣力加油的啦啦隊女孩，便是球場好風景，其中2019年成軍的味全小龍女啦啦隊(Dragon Beauties)，不只成員各個貌美清純，跳起舞來更是活力四射，頻頻受到大家關注，近日有一名網友分享進場看球賽初體驗，便立刻被一名「小龍女」成員吸引，還向大家詢問她的身分。

2021年加入味全龍的馬妹，在場上賣力加油的模樣被粉絲記住。(圖/馬妹 IG)

23日有名男網友在PTT上以「進場被小龍女圈粉」為題，發文表示今年是他第一次進味全主場，有幸坐在不錯的位置，結果一看見啦啦隊女孩，賣力跳應援舞、又邊喊口號，忍不住淪陷：「想知道這是哪一位成員，最喜歡這種真心賣力應援的啦啦隊，讓人不禁會想跟著起身應援。」並稱有機會想多看幾次球賽。

大批網友一看到這篇貼文後，腦袋立刻浮現出小龍女身分，紛紛狂推「馬妹！推推」、「看照片確認是馬妹」、「馬妹IG跳舞推薦給你」、「馬妹也是非常認真的之一」、「真的喊得很用力，有夠敬業」、「妳發現龍女的魅力了」、「馬妹我甜心」、「包子總裁跟美術老師也很大聲，現場認證過」、「認真度真的龍女大勝」。

關於馬妹本名叫作馬萱庭，目前是味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」成員之一，先前曾擔任統一獅啦啦隊Uni Girls成員，去年才正式加入小龍女的行列。不少球迷都普遍認為，她在場外加油聲喊得很大力，還擁有超強的親和力，近來小龍女啦啦隊逐漸被大眾所注意到，連帶她的人氣也跟著提升不少。