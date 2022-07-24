精神出軌比實際出軌來的可怕！有名正妹在臉書分享婚未婚夫「精神出軌」經歷，她表示未婚夫在2人訂婚後，未婚夫突然在線上遊戲冒出1位「網婆」，雖然，未婚夫口口聲聲提到「不會在現實生活中碰面，只會停留在精神層面來往」，然而，未婚夫之舉讓她已經精神感到痛苦，看心理醫生也沒用，並認為無法接受這樣的婚姻。

一名未婚妻在臉書社團「匿名公社」發文，她表示今年已經32歲，和未婚夫也交往了12年，近期也已和大4歲的未婚夫剛訂婚，但因為疫情關係，因此，婚禮延後舉行；不過，訂婚之後，她發現未婚夫有玩線上遊戲，也知道未婚夫在遊戲裡面有「網婆」，對方是2年前認識，而且是16、17歲的未成年小妹妹。

未婚夫在遊戲中認1位小妹妹當網婆，並稱「僅精神上交往」不見面，她無奈嘆「無法接受這樣的婚姻」。（示意圖/shutterstock）

最近，她發現未婚夫和小妹妹有私訊來網，並且會傳曖昧或色情文字，但未婚夫的反應卻是「沒什麼，隨便聊聊而已」，之後，她找來小妹妹談，小妹妹竟坦承喜歡未婚夫，而且，也接受告白並同意交往，但是「2個人不會在現實交往，不會影響她和未婚夫的婚姻狀況」。

事後，未婚夫也向她坦承和小妹妹在網路上交往，但也表明不會在現實生活中碰面，由於，2人是非常契合的靈魂伴侶，只會停留在精神層面來往，因此未婚夫認為自己沒有出軌，要求她別再拿事情吵架。

未婚夫在遊戲中認1位小妹妹當網婆，並稱「僅精神上交往」不見面，她無奈嘆「無法接受這樣的婚姻」。（示意圖/shutterstock）

一系列的事情陸續曝光後，她感到非常痛苦，看心理醫生也無法解決，她看著未婚夫精神上愛著別人，但卻不願意和她解除婚姻，也不願和小妹妹結束關係，且未婚夫認為她「拿著婚姻威脅會消耗彼此之間的愛」；她無奈嘆氣和未婚夫2人之間「是不是習慣大過於愛情？」，並認為如果婚後還要「恐懼對方精神出軌或更糟糕的情況」，她真的無法接受這樣的婚姻。

貼文一出，網友紛紛留言表示「勇敢面對，交往很久但不代表能成為真正的伴侶」、「回頭吧，愛你的人還很多，把自己的無價展現出來」、「現在單身生活不見得會比結婚來的差」、「那妳也交個網公好了，每天曬恩愛給男友看」、「精神出軌比實際出軌來的可怕」、「他很自私，會見面的，別騙人騙自己」。