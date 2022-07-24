圖為國民黨2019年「酬庸撲克牌」。（截自國民黨臉書）

圖為國民黨2020年「反萊豬幹話撲克牌」。（王遠茂攝）

迎戰九合一選舉，國民黨擬複製2018年推出「民進黨幹話撲克牌」成功經驗，再推「幹話撲克牌3.0」選戰文宣品，強攻民進黨政府官員長期雙標、失言等爭議。黨務人士表示，目前已完成幹話金句收集，已開始設計，預計全代會後推出。

黨務人士說，「幹話撲克牌3.0」精選的幹話金句，一定讓外界有感；也透露目前有一個民進黨政府前政務官的幹話，多到可獨湊一個花色（13張），確定是幹話王，至於鬼牌人選則待最後選定。

至於未來「幹話撲克牌3.0」取得方式，黨務人士表示，原則也會比照過去，以募款小物形式發送，金額一定會是親民的公道價。

國民黨2018年10月底，在當時黨發言人洪孟楷主導下，參考2007年「台灣向前行」撲克牌文宣與台南市議員謝龍介「綠色執政貪腐全紀錄」撲克牌文宣品，推出「民進黨幹話撲克牌」，意外的以政治文宣品之姿引發民眾索取熱潮。

2019年10月配合當時總統與立委選舉強攻民進黨政府人事酬庸問題，仿幹話撲克牌模式改推「酬庸撲克牌」文宣品，一樣引起討論。前年底，為協助反萊豬公投連署成案，在黨文傳會副主委黃子哲建議下，續推幹話撲克牌2.0。

黨務人士表示，民進黨執政以來，在經濟、防疫與能源有很多狀況，但現在這些施政者多半還做在高位上，非常丟臉；參考前兩波幹話撲克牌廣受好評，也非常有記憶點，在支持者「敲碗」下，今年決定推出3.0版。

黨務人士說，民進黨政府執政屢發生不合理雙標情形，政府要員遇事不負責任、狂講幹話情形更是不勝枚舉，這次光以近兩年期間為主，蒐集的民進黨官員與民代幹話金句已超過一百多句，出兩套撲克牌都夠。

黨務人士表示，經精選後的，一定是外界最有感、幹話程度最高的幹話金句，幫助民眾回憶一下民進黨政府官員與民代幹話內容，提醒大家不要忘記他們的言行不一與各種荒腔走板行徑，像前衛福部長陳時中就是很有問題的候選人之一。

國民黨2020年幹話撲克牌2.0的反萊豬幹話撲克牌版本，就是由陳時中入選最多而榮獲「幹話王」，而蔡英文總統幹話金句則獲選鬼牌「尊崇」。黨務人士說，這次幹話撲克牌的幹話王，也有實力直接囊括一組花色數量的牌，會名副其實。

黨務人士說，幹話撲克牌3.0規劃將於全代會後，搭配9月起黨中央系列的輔選行程中推出。