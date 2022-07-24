新竹市府砸下重金12億重建市立棒球場，總統蔡英文更是親自領軍見證，大讚林智堅團隊政績，未料才重新開幕2天，就有多名球員受傷退場，球場內各種殘破坑洞引發球員和民眾不滿，臉書粉專《不禮貌鄉民團》更貼出一張新竹、天母棒球場休息室對比照，直說「我不知道怎麼吐槽了」。

《不禮貌鄉民團》PO出一張照片，將花了12億重建的新竹棒球場與花了8000萬整修的天母棒球場，其球員休息室做對比。透過照片可以看到，天母棒球場休息室空間相當寬廣，還有討論區可以談話，反觀新竹棒球場空間狹小，被網友酸「還以為是K書中心」。

《不禮貌鄉民團》表示，花了12億重建的球場搞成這樣，實在已經不知道該怎麼吐槽了，怒嗆林智堅「你還是滾回去蓋公園吧」。

網友也接力開酸：「人家蓋的是公園，誰准你在公園上打棒球了」、「12億到底都花在哪了」、「公園有碎石也是很合理的」、「這是天堂路吧」、「監察院是不是該查一查了」。

新竹棒球場風光重建後，連兩天來意外不斷，先是味全龍三壘手劉基鴻被不規則彈跳球打到手指，緊接著張祐銘跑壘時滑倒，今天外野手林哲瑄飛撲撞地，導致左肩受傷，3人都提前傷退，加上場內各種殘坑破洞也都被網友拍照上傳網路，引發軒然大波。