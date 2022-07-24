民進黨桃園市長參選人林智堅爆論文爭議，他當年的台大國發所指導教授、現任國安局長陳明通23日發出聲明強調，林智堅無涉抄襲，而是論文的原創者。資深媒體人黃揚明看完陳明通的聲明之後，直言是「對自身指導碩士生的學術瑕疵自白書」！

黃揚明質疑，陳明通是全台大唯一在二人論文口試前就看過二人論文草稿的教授，卻讓自己學生學位論文與半年前口試過的學生學位論文有如此多的雷同之處，這本身就不合學術邏輯。而看到陳明通發聲明，原以為有什麼了不起的驚人證據要提出，但沒有！因為4千字的聲明中，沒有任何足以佐證他所說的內容為真的附檔資料！

另外，陳明通認為「外界批評『一魚多吃』，是完全不懂學術界的運作」，黃揚明覺得陳明通可以和翁達瑞來場學術大辯論，畢竟二人所持的論點完全矛盾。

資深媒體人黃揚明。（資料照片）

黃揚明指出，無論研究生的研究方法如何相似、是否套用相同問卷，都不可能會發生描述一些單純事實的語句完全相同。例如附圖所示的對照，為什麼二人可以在描述上，除了林智堅替換成其他名詞外，完全一模一樣，這不是抄襲？什麼才是抄襲？

至於林智堅明天要開記者會說明他的論文爭議，黃揚明強調，非常期待林智堅明天能真正拿出還他清白的相關證據，畢竟從7月5日事情爆發至今，已經18天了，正常的危機處理不會拖這麼久都不針對核心問題回答。