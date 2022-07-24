周興哲在新歌MV秀出當年在美國高中的畢業照片。（星空飛騰提供）

周興哲將於10月21日5度攻蛋，連3天舉辦「Odyssey旅程」演唱會。他日前釋出新歌〈最後一堂課〉MV，這首歌同是夯劇《媽，別鬧了！》片尾曲，一釋出登上音樂串流平台的新歌即時榜，只見排行榜上幾乎全是周杰倫的新歌，周興哲從小視周杰倫為偶像，開心說：「被偶像夾著覺得好溫暖。」

周興哲先前拍攝新歌MV，邀來段鈞豪、周家慧及白小櫻飾演一家三口，周興哲則首次詮釋機器人一角。白小櫻在MV中，難過面對家庭失和的狀況，但都有化身機器人的周興哲暖心相伴，盼透過歌曲傳遞希望大眾為人父母後，都能給孩子有一個溫馨、愛的家庭環境，及社會能多關懷面臨缺乏家庭溫暖的小孩。

他分享〈最後一堂課〉的畢業歌背景，來自於周興哲回想當年畢業時，大家都很喜歡〈朋友〉這首歌，「因為也好一陣子沒有屬於學生們的畢業歌曲，所以想創作一首大家畢業時會想念、捨不得的歌」，特別值得一提的是〈最後一堂課〉MV花絮結尾，放上了1張周興哲高中畢業時和外國同學的照片，真情相擁的畫面，更襯上一句《媽，別鬧了！》劇中的台詞，「人生是漫長的告別，請珍惜所有相遇的時刻。」為音樂錄影帶畫龍點睛。

首度扮演機器人的周興哲，表示事前看了許多關於機器人的電影，加上從小也會和玩伴嘗試玩機器人遊戲，對於機器人定格的動作並不陌生，「第一次拍機器人戲有回到童年的感覺」。

周興哲前陣子與女友趙岱新開心同遊歐洲之旅，日前已收假返台，正專心投入個人訓練、彩排，將在9月赴新加坡舉辦2場萬人演唱會，之後再返台全心籌備小巨蛋，心情期待興奮。周興哲「Odyssey旅程」小巨蛋門票將在8月13日中午12點重新啟售，購票請洽KKTIX、全家便利商店FamiPort。