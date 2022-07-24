台中市沙鹿區東晉路上，一名男子持球棒狠砸車的影片，昨晚在網路上流傳。（翻攝自「記者爆料網」）

台中市沙鹿區東晉路發生一起烏龍砸車案。一名19歲的陳姓男子，將自小客車停在私人土地上，地主見狀就在他引擎蓋上刻字「此處是私人土地、未經允許勿停放」，陳男暴氣持球棒砸車報復。警方指出，陳男事後到明秀派出所自首，才發現自己砸錯車，即與車主當場和解，卻與地主互告。

一名穿黑衣的年輕人，手持球棒砸車的影片，23日晚上在在網路上流傳，陳男凶狠砸車模樣，引起網友揣測，莫非有深仇大恨？還是有激烈的衝突？否則怎會狠砸他人的車輛，如此的「使勁」。

清水警分局指出，經調查陳男22日將車停沙鹿區一處私人土地上，陳姓地主找不到車主就在引擎蓋上刻字，陳男見後相當氣憤，卻找不到地主理論；他當晚見到1輛白色自小客車，停這塊私人土地上，先是在轎車旁揮撒冥紙後，接著手持球棒猛砸車窗。

警方強調，陳姓男子事後主動到轄區明秀派出所自首砸車，警方通知白色自小客車的周姓車主到場，陳男見到周姓車主才知道自己竟然砸錯車，車主並非是地主，當場與周姓車主和解同意賠償。但陳男告刮他車的陳姓地主毀損，陳姓地主反告陳男侵入私人住宅，雙方互提告訴。