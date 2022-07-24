【愛傳媒蔡詩萍專欄】頂著體感43度高溫，趕來台中大墩文化中心，參加雕塑家張也的個展開幕式。人生有很多緣分，我跟張也是因為雕塑藝術的觀點相近，甚至，人生態度的價值觀相近吧！

喜歡多元角度解析人生，但對創作本身則很嚴肅，哈哈！於是，結識後，我們經常保持聯繫，透過臉書，討論關於雕塑，形象，與某種難以言盡的，美的堅持。

他說，哥我的展有空嗎？我說，弟，哥沒胸肌也要擠出胸肌來，去，一定去。

沒想到的，事情莫名其妙多起來，差點去不了，但最終，還是週六一早忙完台北的事，趕著到台中了。很棒的展，「冰．火——金銀遊戲」，唯有雕塑家懂，雕塑是硬中帶軟的創作，百煉鋼必須化為繞指柔。

張也的風格，始終能抓住動勢的力與美，張也的本質，始終能在創作裡透露童趣的純真。台中大墩文化中心，也很文青風。

我站在展廳外，想透口氣，一位保全靠過來，問我：蔡先生嗎？我點頭，他笑著，就知道是你，上次李轂摩的畫展，你也來了。

很棒吧，一位優質保全，記得你來這裡，上次這次，都不是亂猜的。我說羨慕你的工作啊！他點點頭。公務員退休了，來這裡當保全。每天看藝術展覽。多好。

台中人真的很文青。

作者為知名作家

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