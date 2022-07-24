民進黨桃園市長參選人林智堅24日將召開記者會澄清論文抄襲風波，而對於新竹市立棒球場場地安全等問題引來不少抱怨，身為前新竹市長的林智堅也已對此表達道歉。針對上述事件，資深媒體人韋安認為，桃、竹兩地選情變數大了，民眾黨新竹市長參選人高虹安及國民黨桃園市長參選人張善政有望撿到大便宜。

林智堅論文抄襲風波，越演越烈，林的台大國發所指導教授、國安局長陳明通發表4000多字聲明，稱論文為原創，絕無抄襲，林智堅也將召開記者會提出沒有抄襲的重要事證。另外，耗資12億重建的新竹市立棒球場，因場地安全、施工品質等問題，引來不少抱怨，更造成多名球員受傷，林智堅對此致歉並稱「責任由我一肩扛起。」

韋安23日在臉書貼文表示，林智堅的論文在專業或法律認定前，還可以各說各話，但耗資12億元整修的球場這麼掉漆，就一翻兩瞪眼，「會做事的形象」還能當成樣板來宣傳嗎？桃園、新竹兩地選情變數大了！高虹安、張善政兩人都會撿到大便宜。

而對於林智堅將提出重大證據駁斥論文抄襲一事，韋安預測，一周內的民意反應，會決定林要繼續選下去，或是要換人了。

對此，網友紛紛表示，「夜路走多會遇到鬼」、「我想看記者會抄人怎麼說」、「自欺欺人...現在球場問題又來了」、「有沒有內幕消息」。